شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تحسن الطقس.. إعادة فتح ميناء العريش البحري في مصر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعادت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس المصرية، اليوم، فتح ميناء العريش البحري بعد تحسن الأحوال الجوية بمحافظة شمال سيناء.

وأفاد مصدر مسؤول بالميناء، في تصريح صحفي، أن قرار إعادة فتح الميناء جاء عقب استقرار وتحسن الأحوال والظروف الجوية، وذلك من أجل أستمرار سير عملية التبادل التجاري من خلال نقل السفن للبضائع والصادرات المختلفة. ميناء العريش البحري وأغلقت الهيئة الأربعاء الماضي ميناء العريش، بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة التي تتعرض لها محافظة شمال سيناء.

وقال مصدر مسؤول بميناء العريش البحري في بيان له، إن الهيئة أغلقت الميناء أمام حركة دخول وخروج السفن بسبب سوء الأحوال الجوية.