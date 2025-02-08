شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء لبنان: سنعمل على استكمال تنفيذ "اتفاق الطائف" والان نبدء بالتفاصيل

الحكومة اللبنانية الجديدة

الدمام - شريف احمد - تعهد نواف سلام السبت بأن يكون رئيسا لحكومة "الإصلاح والإنقاذ" في لبنان، والعمل على إعادة بناء "الثقة" مع المجتمع الدولي.وقال سلام في كلمته الأولى بعد إعلان تشكيلته الحكومية من 24 وزيرا "إن الإصلاح هو الطريق الوحيد الى الإنقاذ الحقيقي"، عبر "تأمين الأمن والاستقرار في لبنان عبر استكمال تنفيذ القرار 1701 واتفاق وقف اطلاق النار ومتابعة انسحاب إسرائيل حتى آخر شبر من الأراضي اللبنانية، وذلك بالتلازم مع إعادة الإعمار".أضاف "ستسعى هذه الحكومة إلى إعادة الثقة بين المواطنين والدولة وبين لبنان ومحيطه العربي وبين لبنان والمجتمع الدولي".وأشار سلام إلى أن الحكومة ستعمل على استكمال تنفيذ اتفاق الطائف، مؤكدًا أن التنوع في تشكيلة الحكومة لن يعرقل عملها.وأعلن الأمين العام لمجلس الوزراء اللبناني القاضي محمود عدنان مكية بعد ظهر اليوم السبت من القصر الجمهوري في بعبدا، تشكيل حكومة جديدة من 24 وزيرا، برئاسة نواف سلام، خلفا لحكومة نجيب ميقاتي.وتلا القاضي محمود مكية ثلاثة مراسيم تتعلق بقبول استقالة حكومة نجيب ميقاتي، وتسمية الرئيس نواف سلام رئيسا لمجلس الوزراء، وتشكيلة الحكومة اللبنانية الجديدة.وجاء تشكيل الحكومة بعد أقل من شهر من تكليف الرئيس سلام تشكيل حكومة جديدة، وتضم الحكومة اللبنانية الجديدة وزراء تم اختيارهم وفق معايير وضعها الرئيس المكلف نواف سلام ومتمثلة بفصل النيابة عن الوزارة واختيار الكفاءات دون تمثيل للأحزاب.