شكرا لقرائتكم خبر عن 24 وزيرًا.. تفاصيل تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

تفاصيل تشكيل الحكومة اللبنانية

الدمام - شريف احمد - أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء اللبناني القاضي محمود عدنان مكية من القصر الجمهوري في بعبدا، تشكيل حكومة جديدة من 24 وزيرا، برئاسة نواف سلام، خلفا لحكومة نجيب ميقاتي.وتلا "مكية" ثلاثة مراسيم تتعلق بقبول استقالة حكومة نجيب ميقاتي، وتسمية الرئيس نواف سلام رئيسًا لمجلس الوزراء، وتشكيلة الحكومة اللبنانية الجديدة.وجاء تشكيل الحكومة بعد أقل من شهر من تكليف الرئيس سلام تشكيل حكومة جديدة.وتضم الحكومة اللبنانية الجديدة وزراء اختيروا وفق معايير وضعها الرئيس المكلف نواف سلام، ومتمثلة بفصل النيابة عن الوزارة واختيار الكفاءات دون تمثيل للأحزاب.وكان الرئيس اللبناني جوزف عون قد كلف القاضي الرئيس سلام في 13 يناير الماضي، بتشكيل حكومة جديدة.وذلك بعد حيازة القاضي سلام على 84 صوتا من أصوات النواب البالغ عددهم 128 نائبًا في الاستشارات النيابية الملزمة.

كان رئيس الوزراء اللبناني المكلف نواف سلام، قال بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، إنه يعمل على تأليف حكومة إصلاح.

وأكد أنه لن يسمح أن تحمل في داخلها إمكانية التعطيل بأي شكل من الأشكال.

الحكومة اللبنانية الجديدة

واستعرض سلام حينها "نتائج آخر المشاورات والاتصالات التي يجريها لتذليل العقبات التي تعترض تأليف الحكومة العتيدة، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وقال سلام بعد اللقاء: "أعمل على تشكيل حكومة إصلاح تضم كفاءات عالية، من أجل هذه الغاية.

وأشار إلى "أنه يواجه عادات موروثة وحسابات ضيقة يصعب على البعض أن يتخلى عنها أو أن يتقبل أسلوبًا جديدًا في مواجهتها، لكني مصر على التصدي لها والالتزام بالدستور وبالمعايير التي سبق وأعلنتها".