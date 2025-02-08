شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة دعم الشعب الفلسطيني يدعو لإحالة ملف تعذيب الأسرى للجنائية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، أن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة بحق الأسرى الفلسطينية لا تتوقف حتى بعد عملية التحرير، حيث تسبق عملية تحرير المعتقل، الاعتداء المباشر والضرب لمدة أسبوع بجانب التنكيل الذي خضع له كل الأسرى وعمليات التعذيب التي تعرضوا لها في سجون الاحتلال، متابعا :"نحن أمام انتهاكات مستمرة وهائلة، حيث تهدد إسرائيل العائلات بعدم الاحتفال واقتحام منازلهم واعتقال بعضهم وتحييد الأسرى لمنعهم من الحديث عن ما حدث لهم من جرائم بحقهم داخل سجون الاحتلال".

وأضاف رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هذه الممارسات تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يجب محاسبة إسرائيل عليها، ويجب تدويل قضية الأسرى والمعتقلين في سجون الأسرى وهذا يجعل قضية الأسرى قضية كل حر في كل دول العالم، مشيرا إلى أن هذا التدويل يتم من خلال إحالة ملف الأسرى والمعتقلين إلى المحكمة الجنائية الدولية والذهاب إلى استخدام مبدأ الولاية القضائية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه خاصة بعد استشهاد 58 معتقلا داخل السجون منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى الآن بسبب جرائم التعذيب والإهمال الطبي والاغتصاب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة.

وأشار إلى ضرورة قيادة تحركات دبلوماسية مع دول العالم المختلفة للضغط من أجل احترام قواعد القانون الدولى والقانون الدولى الإنساني وعقد مؤتمر للدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف للنظر في حقيقة جرائم الاحتلال بحق المدنيين والمعتقلين والضغط على الصليب الأحمر وباقي المنظمات الدولية والمنظمات الحقوقية لزيارة السجون وقيام لجنة تقصى الحقائق الدولية بدورها في التحقيق في انتهاكات إسرائيل ونشر نتائج هذا التحقيق وتدشين حملة دولية بالتظاهرات والإسناد شعبي والضغط على دول العالم للقيام بمسئولياتها الأخلاقية والقانونية في هذا الملف .



