شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد أول جلسة لمجلس وزراء لبنان الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دُعى مجلس الوزراء اللبنانى إلى الانعقاد فى أولى جلساته يوم الثلاثاء القادم فى قصر بعبدا الرئاسى، ويسبق الانعقاد التقاط صورة تذكارية للحكومة الجديدة، وفق بيان لرئاسة لبنان .

وأعلنت المتحدثة باسم رئاسة الجمهورية اللبنانية نجاة شرف الدين تشكيل الحكومة الجديدة فى لبنان برئاسة نواف سلام وتتكون من 24 وزيراً .

جاء ذلك بعد أن وقع الرئيس اللبنانى العماد جوزيف عون مرسوم قبول استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ومرسوم تكليف الرئيس نواف سلام تشكيل الحكومة، ووقع مع الرئيس المكلف مرسوم تشكيل حكومة من 24 وزيرا.

وكان عون قد اتفق مع الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نواف سلام على تسمية فادي مكي لتولي حقيبة وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية.