الخليج اليوم .. مصر تدين تصريحات إسرائيلية ضد السعودية: أمن المملكة خط أحمر

الرياض - كتب موسى القحطاني -

دانت مصر التصريحات الإسرائيلية ضد السعودية، معتبرة أنها منفلتة ومرفوضة، ومؤكدة أن أمن المملكة خط أحمر لن تسمح مصر بالمساس به.

وذكرت الخارجية المصرية في بيان، اليوم السبت، أنها تدين بأشد العبارات التصريحات الإسرائيلية المنفلتة تجاه السعودية، مؤكدة أنها تصريحات غير مسؤولة ومرفوضة جملة وتفصيلاً.

وقالت إن التصريحات الصادرة عن الجانب الإسرائيلي والتي تحرض ضد السعودية، وتطالب ببناء دولة فلسطينية بالأراضي السعودية، تعتبر مساسا مباشرا بالسيادة السعودية، وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأعلنت الخارجية رفض مصر بشكل كامل هذه التصريحات المتهورة، والتي تمس بأمن المملكة وسيادتها، وتؤكد على أن أمن السعودية واحترام سيادتها هو خط أحمر لن تسمح مصر بالمساس به.

وقالت مصر إن استقرار المملكة وأمنها القومي من صميم أمن واستقرار مصر والدول العربية لا تهاون فيه، مشددة على أن هذه التصريحات الإسرائيلية المنفلتة تجاه المملكة تعد تجاوزا مستهجناً وتعدياً على كل الأعراف الدبلوماسية المستقرة، وافتئاتاً على سيادة المملكة العربية السعودية وعلى حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف في إقامة دولته المستقلة.

وأكدت مصر على وقوفها إلى جانب المملكة بشكل كامل ضد هذه التصريحات المستهترة، وتدعو المجتمع الدولي إلى إدانتها وشجبها بشكل كامل.

يشار إلى أن مصادر مطلعة كانت قد كشفت سابقا لـ"العربية.نت" أن هناك مشاورات مكثفة بين وزراء الخارجية العرب للترتيب لقمة عربية طارئة تعقد نهاية فبراير في القاهرة لبحث موقف موحد تجاه محاولات وخطط تهجير الفلسطينيين.

وأجرى وزير الخارجية المصري اتصالات مع وزراء خارجية السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين (الرئيس الحالي للقمة العربية) والأردن والعراق والجزائر وتونس وموريتانيا والسودان، لتبادل الرؤى حول تطورات أوضاع القضية الفلسطينية، والتأكيد على ثوابت الموقف العربي إزاء القضية الفلسطينية، الرافض لأية إجراءات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، أو تشجيع نقلهم إلى دول أخرى خارج الأراضي الفلسطينية.