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دولة الاحتلال تبدأ إطلاق سراح سجناء فلسطينيين

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أ ب- رام الله 0 تبليغ

دولة الاحتلال تبدأ إطلاق سراح سجناء فلسطينيين

شكرا لقرائتكم خبر عن دولة الاحتلال تبدأ إطلاق سراح سجناء فلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت دولة الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، إطلاق سراح عشرات من السجناء الفلسطينيين فى أحدث دفعة من عملية التبادل وفق اتفاق وقف إطلاق النار.
وهذه هي عملية التبادل الأحدث في إطار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي.
ورصدت حافلة تحمل عشرات السجناء الفلسطينيين متجهين إلى نقطة الالتقاء، حيث كانت أسرهم وأصدقاؤهم ومحبوهم ينتظرونهم.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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