شكرا لقرائتكم خبر عن دولة الاحتلال تبدأ إطلاق سراح سجناء فلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت دولة الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، إطلاق سراح عشرات من السجناء الفلسطينيين فى أحدث دفعة من عملية التبادل وفق اتفاق وقف إطلاق النار.

وهذه هي عملية التبادل الأحدث في إطار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي.

ورصدت حافلة تحمل عشرات السجناء الفلسطينيين متجهين إلى نقطة الالتقاء، حيث كانت أسرهم وأصدقاؤهم ومحبوهم ينتظرونهم.