اخبار الخليج

منظمة التحرير الفلسطينية تدين تصريحات إسرائيل ضد السعودية وسيادتها

0 نشر
0 تبليغ

منظمة التحرير الفلسطينية تدين تصريحات إسرائيل ضد السعودية وسيادتها

شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة التحرير الفلسطينية تدين تصريحات إسرائيل ضد وسيادتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، الموقف الإسرائيلي الذي يستهدف المملكة العربية السعودية وسيادتها، والذي يدعو لإقامة دولة فلسطينية على أراضيها.


واعتبر الشيخ في تصريح نشره عبر منصة "إكس" ، اليوم السبت، أن ذلك خرق للقانون الدولي والمواثيق الدولية، مؤكدا أن دولة فلسطين لن تكون إلا على أرض فلسطين - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".


وثمن الشيخ، مواقف المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا التي تنادي دوما بتطبيق الشرعية الدولية والقانون الدولي، والملتزمة بحل الدولتين كأساس للأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا