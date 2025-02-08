شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة التحرير الفلسطينية تدين تصريحات إسرائيل ضد السعودية وسيادتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، الموقف الإسرائيلي الذي يستهدف المملكة العربية السعودية وسيادتها، والذي يدعو لإقامة دولة فلسطينية على أراضيها.



واعتبر الشيخ في تصريح نشره عبر منصة "إكس" ، اليوم السبت، أن ذلك خرق للقانون الدولي والمواثيق الدولية، مؤكدا أن دولة فلسطين لن تكون إلا على أرض فلسطين - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".



وثمن الشيخ، مواقف المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا التي تنادي دوما بتطبيق الشرعية الدولية والقانون الدولي، والملتزمة بحل الدولتين كأساس للأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.