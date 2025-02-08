شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان: سيتم التوافق على رئيس حكومة مدني لتشكيل حكومة تكنوقراط والان مع تفاصيل الخبر

أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، وقائد القوات المسلحة السودانية، أنه سيتم التوافق على رئيس حكومة مدنى، لتشكيل حكومة من التكنوقراط.

وقال البرهان في تصريحات نقلتها صحف سودانية، :"نرحب بكل من يصحح موقفه من السياسيين، ومقبلون على تشكيل حكومة تكنو قراط في السودان".

وتابع :"لا فرصة لحزب البشير لحكم البلاد على أشلاء السودانيين ومن يريد أن يقــاتل خلف لافتة سياسية عليه إلقاء السلاح".

ووجه رسالة لتنسيقية تقدم :"ساندتم الدعم السريع وأنتم وهو سواء، ولا مكان لكم تقدم ما لم توقفوا دعم التمرد".

