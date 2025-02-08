شكرا لقرائتكم خبر عن سلام يشدد على ضرورة الضغط على إسرائيل لإلزامها بالانسحاب الكامل من لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد الرئيس المكلف للحكومة اللبنانية الدكتور نواف سلام على ضرورة الضغط على إسرائيل لإلزامها بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة بالتاريخ المحدد في 18 فبراير الحالي دون تأخير، كما أكد أهمية التعاون مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لمساعدة لبنان على النهوض وإعادة الإعمار والاستقرار.

استقبل الرئيس المكلف للحكومة اللبنانية الدكتور نواف سلام نائبة المبعوث الأمريكى الخاص للشرق الأوسط مورجان أورتاجوس، اليوم السبت، في حضور نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكى لشؤون الشرق الأوسط ناتاشا فرانشيسكي وسفيرة الولايات المتحدة الامريكية ليزا جونسون.

ومن جانبها، أكدت أورتاجوس دعم الولايات المتحدة للعهد الجديد فى لبنان وللحكومة المرتقبة في ضوء رؤية الرئيس سلام القائمة على الإصلاحات المالية والقضائية والإدارية، مبدية أملها بان تبصر الحكومة النور في القريب العاجل.