شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: ما يقرب من 14 ألف شخص يحتاجون لإجلاء طبي من غزة بينهم 5 آلاف طفل والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور ريك بيبركورن مسؤول منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى أن المنظمة تقدر أن ما بين 12 و14 ألف شخص بحاجة إلى إجلاء طبي بمن فيهم 5000 طفل على الأقل، لافتا إلى أن العدوان الجاري في الضفة الغربية يؤثر بشكل كبير على الرعاية الصحية.

وعن الوضع في جنوب غزة قال ممثل منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة إن رفح الفلسطينية باتت مثل جباليا مثل "أرض خراب، حيث هناك تدمير واسع النطاق".

وأشار إلى أن المستشفيات الرئيسية الثلاثة هناك معطلة تماما وهي مستشفى النجار والمستشفى الإماراتي والمستشفى الكويتي.

وأفاد المسؤول الأممي، بأن المنظمة تعمل على توفير الإمدادات مسبقا للمستشفيات الرئيسية، والعمل على التدريب على إدارة الإصابات الجماعية موضحا أن المنظمة لديها بالفعل في الضفة الغربية برنامجا لرعاية الصدمات يوفر مخزونات طوارئ.