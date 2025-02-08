شكرا لقرائتكم خبر عن هل أزالته عمدا؟.. القصة الكاملة لـ"خاتم" نائبة مبعوث ترامب للشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يزال خاتم "نجمة داوود" الذى ارتدته نائبة المبعوث الأمريكى للشرق الأوسط مورجان أورتاجوس، أثناء لقائها أمس الرئيس اللبنانى جوزيف عون فى قصر بعبدا ببيروت، يثير الجدل فى لبنان؛ خاصةً بعد التصريحات التى أطلقتها أورتاجوس وتوجيهها الشكر لإسرائيل وهو ما علق عليه بعض اللبنانيين قائلين: "إنها تشكر إسرائيل على تدميرها لبنان!".



نائبة المبعوث الأمريكى للشرق الأوسط مورجان أورتاجوس

وبدت يد أورتاجوس اليوم أثناء لقائها مع نجيب ميقاتى، بدون الخاتم، ما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت أزالته من إصبعها بعدما أثار جدلا !

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى، قد تداولوا صورة خاتم مورجان الذى يحمل نجمة داوود، أثناء مصافحتها للرئيس اللبنانى .

واعتبرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن ظهور الخاتم فى لقاء رسمى قد يكون له دلالات سياسية خاصة فى هذا التوقيت؛ خاصة وأن الجيش الإسرائيلى لم يتمم انسحابه من الجنوب .



وعلق أحد ساسة لبنان حسن يعقوب، رئيس "حركة النهج" والبرلمانى السابق بلبنان، على "خاتم" أورتاجوس، قائلا أن ما أوصلنا إلى استقبالها وهى تصافح الرئيس عون بخاتم نجمة داوود هو أننا رحبنا بمن سبقها، هوكشتاين، الجندى الإسرائيلي، وهو يرتع فى مقاهى لبنان وقلعة بعلبك مسوِّقًا لاتفاق الإذلال".



‏وشدد يعقوب على أن "شكرها لإسرائيل لأنها دمرت لبنان، كان صادما، وبعدها تذهب لتستمتع برؤية الدمار فى جنوبنا".

وتعتبر أورغاتوس، التى تنحدر من أصل يهودي، أول مسؤول رفيع فى إدارة ترامب يزور لبنان فى ظل الهدنة الموقعة بين إسرائيل وحزب الله.

وجاء ضمن تصريحات أورتاجوس التى التى وصلت إلى بيروت الخميس فى أول زيارة خارجية منذ توليها مهامها فى إدارة الرئيس دونالد ترامب، "نحن ممتنون لحليفتنا اسرائيل على هزيمة حزب الله"، مشيرة إلى ضغوط يفرضها ترامب راهنا على إيران "حتى لا تتمكن من تمويل وكلائها الإرهابيين فى المنطقة"، وبينهم حزب الله الذى تعد طهران داعمته الرئيسية.



أورتاجوس أثناء مصافحتها الرئيس عون أمس والخاتم يظهر فى يدها



أورتاجوس خلال لقائها اليوم مع ميقاتى وبدت يدها بدون الخاتم محل الجدل