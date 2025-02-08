الخليج اليوم .. مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم قطاع غزة 25 شاحنة إغاثية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دفعة جديدة من المستلزمات الطبية للمستشفيات والمرافق الصحية في جنوب قطاع غزة، وذلك في إطار الجهود الإغاثية المستمرة لدعم القطاع الصحي والتخفيف من معاناة المرضى والمصابين.

وبدأ المركز السعودي للثقافة والتراث الشريك المنفذ لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة، بعملية التوزيع فور تسلمه لقوافل المساعدات الجديدة المؤلفة من 25 شاحنة محملة بالمستلزمات الطبية الطارئة.

وتأتي هذه المساعدات ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي تهدف إلى تعزيز قدرة المستشفيات والمراكز الطبية في غزة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يواجهها القطاع.

وقد أشاد المسؤولون في المستشفيات المستفيدة بهذه المساعدات، مؤكدين أنها ستُسهم بشكل كبير في سد النقص الحاد في المعدات الطبية وتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة البرامج والمشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة للوقوف مع أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق خلال مختلف الأزمات والمحن التي يمرون بها.