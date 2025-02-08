الخليج اليوم .. الكويت تفتح تحقيقاً بشأن مخالفات قانون جمع التبرعات

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أحالت وزارة الشؤون الاجتماعية في الكويت بعض المخالفات المتعلقة بشأن جمع التبرعات الخيري إلى الجهات المعنية، وذلك من أجل التحقيق في إطار الحرص على تنظيم العمل الخيري، وضمان تطبيق الإجراءات المعتمدة وفق الأطر القانونية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن قانون جمع التبرعات يعزز الشفافية وينظم آلية جمع وتوزيع التبرعات بما يحقق الأهداف الإنسانية والخيرية المرجوة، مشيرة إلى حرصها على التعاون مع الجهات المعنية لضمان الامتثال للقوانين واللوائح ذات الصلة.

وأفادت بأن الالتزام بالضوابط القانونية من شأنه استدامة العمل الخيري وتعزيز ثقة المجتمع بالجهات الفاعلة في هذا المجال، داعية الجمعيات والمبرات الخيرية للتأكد من التزامها بكل الاشتراطات والإجراءات المنظمة لجمع التبرعات.

وأشادت بدور تلك الجمعيات والمبرات في دعم المحتاجين وتنفيذ المشاريع التنموية وفق القنوات الرسمية، معربة عن تطلعها إلى استمرار العمل المشترك بما يخدم المصلحة العامة ويعزز من مكانة الكويت في المجال الإنساني والخيري.