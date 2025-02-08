شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعلن مقتل قائد داعش فى كركوك بغارات على محافظة صلاح الدين.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، مقتل "الإرهابي دحام محمد عليوي المكنى ( أبو سعيد الدندوشي ) ما يسمى والي كركوك وهو مسؤول عن عمليات إرهابية عدة وقتل المواطنين الأبرياء وجرائم إرهابية في وادي الشاي وجبال حمرين والحويجة في قاطع كركوك"، بحسب بيان صدر عنها اليوم السبت.

وبعد جهد فني ومتابعة وتطبيق وتقاطع للمعلومات وإجراء الاختبارات لجثث الهالكين في هذه العملية وهم 7 قتلى، من قبل رجال مديرية الاستخبارات العسكرية بتنسيق فني واستخباري مع التحالف الدولي، فقد تأكد وبشكل قاطع مقتل قيادات إرهابية مهمة من بينهم "أبو سعيد الدندوشي".

كما أعلنت عن مقتل" الإرهابي شحاذة علاوي صالح المكنى ( أبو عيسى ) ما يسمى مسؤول قاطع حمرين لعصابات داعش، و" الإرهابي باسم ربيع البطوش أحد العناصر الإرهابية المهمة في عصابات داعش".

وشنت القوات العراقية ضربة جوية نفذتها طائرات F_16 في 31 يناير الماضي، بناء على معلومات استخباراتية دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية وبإشراف وتخطيط ومتابعة ولعدة أيام من خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة والتي استهدفت مضافة للإرهابيين في منطقة الزركة ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين وكان بداخلها مفرزة إرهابية.