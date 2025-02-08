شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو عن مشاهد تسليم الرهائن: ظهور الإسرائيليين فظيع ولن يمر مرور الكرام والان مع تفاصيل الخبر

قال مكتب ديوان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بينامين نتنياهو: إن "المشهد الفظيع لظهور الرهائن في غزة لن يمر مرور الكرام".

وأضاف في بيان: "الحكومة الإسرائيلية ملتزمة باستعادة جميع المخطوفين والمفقودين".

ونصبت كتائب القسام "المنصة" التي شهدت عملية تسليم المحتجزين الإسرائيليين، وفي رسالة موجهة لرئيس وزراء الاحتلال بنامين نتنياهو، ظهرت في الخلفية لافتة كُتِب عليها "نحن الطوفان.. ونحن اليوم التالي"، في دير البلح وسط قطاع غزة.

وبعد صعود الإسرائيليين على منصة التسليم، طالبوا رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالذهاب إلى المرحلة الثانية من مفاوضات اتفاق إطلاق النار في غزة.

وقال أحد المحتجزين خلال عملية تسليم الدفعة الخامسة في دير البلح بوسط غزة: "نطالب نتنياهو بإتمام مراحل اتفاق وقف النار".

فيما قال آخر: على عائلات الأسرى مواصلة جهودها لإتمام الصفقة، وأطالب الحكومة الإسرائيلية بأن تسير في مفاوضات المرحلة الثانية، داعيا إلى إتمام مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، كما أعرب عن أمله في أن تستمر المفاوضات وأن تنتهي الحرب.

وبإتمام تسليم الدفعة الخامسة، تكون "حماس" أطلقت سراح 16 محتجزاً إسرائيلياً من أصل 33 تشملهم المرحلة الأولى من الاتفاق، إلى جانب 5 عمال تايلانديين، مقابل مئات السجناء والمعتقلين الفلسطينيين، في عملية متعددة المراحل قد تمهد الطريق لإنهاء الحرب في غزة.