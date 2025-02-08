شكرا لقرائتكم خبر عن المقاومة والاحتلال يجريان خامس عملية تبادل رهائن ومعتقلين والان نبدء بالتفاصيل

إطلاق سراح أسرى الاحتلال

الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين

الدمام - شريف احمد - تفرج حماس اليوم عن 3 رهائن من دولة الاحتلال في مقابل 183 معتقلا فلسطينيا من السجون، في خامس عملية تبادل منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين حيز التنفيذ بعد حرب مدمرة بدأت قبل 15 شهرا.وأكّد كيان الاحتلال ومنتدى عائلات الرهائن أن الرهائن الثلاث الذين سيُفرج عنهم هم أور ليفي (34 عاما)، وإيلي شرابي (52 عاما)، وأوهاد بن عامي (56 عاما).وانتشر عشرات من مقاتلي حماس الملثمين والمسلحين وقد وضعوا على جبينهم عصبة الحركة الخضراء، في دير البلح في وسط قطاع غزة صباح السبت قبل بدء عملية الإفراج عن الرهائن.وقد ضربوا طوقا حول المنطقة حيث أقامت الحركة منصة رفعت عليها صور آليات إسرائيلية عسكرية مدمرة، فضلا عن أعلام الحركة وصور مقاتلين قضوا في القتال، وقد ركنت في المكان أيضا شاحنات بيك آب بيضاء تابعة لحركة حماس.وفي تل أبيب في "ساحة الرهائن"، ينتظر مجيء مئات الأشخاص لمتابعة النقل المباشر للإفراج عن الرهائن.وقد نصبت في المكان شاشة عملاقة تعد الأيام والساعات والدقائق والثواني التي مضت منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023 داخل إسرائيل وخطف خلاله الرهائن واقتيدوا إلى غزة.وقالت أماني السراحنة المتحدثة باسم نادي الأسير الفلسطيني لوكالة فرانس برس إنه "من بين الذين سيتم الإفراج عنهم 18 يقضون أحكاما بالسجن المؤبد و54 أحكاما طويلة و111 من غزة اعتقلوا بعد 7 أكتوبر" 2023.وسيتابع رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي العملية من الولايات المتحدة حيث يقوم بزيارة.وينص على الإفراج عن رهائن محتجزين في قطاع غزة في مقابل معتقلين فلسطينيين في سجون الاحتلال، تزامنا مع وقف العمليات القتالية.