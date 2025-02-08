شكرا لقرائتكم خبر عن وفد كورى جنوبى يلتقى بوزير خارجية الإدارة السورية الجديدة فى دمشق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام رسمية سورية الجمعة، بأن وزير الخارجية أسعد الشيبانى التقى بوفد كورى جنوبى مؤكدا على العمل لفتح صفحة جديدة وإقامة علاقات تخدم مصالح الشعبين.
بدورها أكدت جونغ كيم حرص بلادها على إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا لأول مرة منذ عام 2003، وتقديم المساعدة لبناء سوريا، ودعم الانتقال السياسي الشامل والتعافي الاقتصادي وتقديم المساعدات الإنسانية، مشيرة إلى أن كوريا الجنوبية تتمتع بخبرة في إعادة الإعمار بعد الحرب والنمو الاقتصادي.وذكرت أن سيئول ستقدم مساعدات غذائية ومساعدات تدعم قطاع الصحة، كما ستقوم بتقييم وتقديم المساعدة العاجلة حسب الحاجة.
وأضافت أن بلادها ستعمل على تشجيع قادة الأعمال لديها لزيارة السوق السورية والانخراط فيها، مؤكدة أن كوريا الجنوبية ستدفع بطرقها لتخفيف العقوبات عن الشعب السوري.
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