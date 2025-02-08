شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يدين حادث إطلاق نار وقع في مركز تعليمي بالسويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بأشد العبارات، حادث إطلاق النار الذي وقع في مركز تعليمي في مدينة أوريبرو غرب العاصمة السويدية ستوكهولم، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والإصابات.

‏وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور سفيان القضاة، وقوف المملكة الأردنية وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب مملكة السويد في هذا الحادث الأليم، ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.

وأعرب السفير القضاة ، في بيان اليوم الجمعة ، عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب مملكة السويد الصديقة، ولأسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

رأش