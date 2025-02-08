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للعلاج في مصر.. معبر رفح يستقبل 92 مصابًا ومرافقًا فلسطينيًا

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واس - القاهرة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وصل معبر رفح البري في شمال سيناء اليوم، 92 مصابًا ومرافقًا فلسطينيًا من قطاع غزة، للعلاج في المستشفيات المصرية.
وأفاد مصدر مسؤول بشمال سيناء، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن المعبر استقبل 47 مصابًا، من مستشفيات قطاع غزة، و45 مرافقًا لهم، توزعوا على مستشفيات العريش والشيخ زويد وبئر العبد لتلقي العلاج.
معبر رفح الحدودي - رويترز

مساعدات إنسانية وإغاثية

وأوضح المصدر أن 8 شاحنات تحمل مساعدات إنسانية وإغاثية فقط دخلت قطاع غزة، اليوم، نظرًا لقيام إسرائيل -القائمة بالاحتلال- بعرقلة دخول الشاحنات وذلك عقب إغلاق منفذ العوجة البري.
معبر رفح البري - د ب أ
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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