الخليج اليوم .. أولهم سفيرها في روسيا.. الإمارات تكرم 10 سفراء لها بالخارج

الرياض - كتب موسى القحطاني -

كرمت الإمارات 10 من سفراء الدولة في الخارج بوسام زايد الثاني من الطبقة الأولى، تقديرا لدورهم في بناء علاقات تعاون اقتصادية وتجارية قوية بين دولة الإمارات والعديد من الدول الصديقة.

وقلد عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، السفراء الأوسمة، على هامش أعمال الدورة التاسعة عشرة لــ "ملتقى السفراء ورؤساء البعثات التمثيلية للدولة في الخارج" الذي نظمته وزارة الخارجية واختتم أعماله يوم الخميس.

وجاءت هذه التكريمات بتوجيهات من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات تقديرا للمبادرات والجهود الرائدة للسفراء ورؤساء البعثات التمثيلية للدولة في الخارج، في ترسيخ دعائم علاقات اقتصادية وتجارية متنامية ومتطورة مع الدول التي يعملون بها، وجذب الاستثمارات إلى الدولة، وزيادة نسبة صادرتها إلى الخارج.

وجاءت قائمة الحاصلين على الوسام كالتالي:

الدكتور محمد أحمد الجابر، سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية،

أحمد وهيب معز أحمد العطار، سفير الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية،

الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان، سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية،

يوسف مانع العتيبة، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية،

عبد الناصر جمال الشعالي، سفير الدولة لدى جمهورية الهند،

محمد مراد البلوشي، سفير الدولة لدى جمهورية أذربيجان،

محمد سعيد العريقي، سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان،

محش سعيد الهاملي، سفير الدولة لدى جمهورية جنوب إفريقيا،

والدكتور مطر حامد النيادي، سفير الدولة لدى دولة الكويت،

منصور عبدالله خلفان بالهول سفير الدولة لدى المملكة المتحدة.