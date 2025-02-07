شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو يثير غضب السعوديين بتصريح حول الدولة الفلسطينية والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - جهينة- متابعات:
أثار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موجة من الغضب في الأوساط السعودية بعد تصريح له عن الدولة الفلسطينية.
وقال نتنياهو في مقابلة على القناة 14 العبرية، قال فيه: "السعوديون لديهم الكثير من الأراضي، ربما يقيمون دولة فلسطينية هناك".
وقد قوبل التصريح بانتقادات واسعة من قبل السعوديين، الذين اعتبروا حديثه استفزازيًا وغير مقبول، وسط تأكيدات سعودية على دعم حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولتهم على أراضيهم المحتلة.
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