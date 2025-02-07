شكرا لقرائتكم خبر عن عون: لا استقرار بالجنوب دون الانسحاب الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

أكد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، اليوم الجمعة، أن الاستقرار الدائم في الجنوب يرتبط بإنجاز الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي التي احتلتها خلال الحرب الأخيرة، وتنفيذ القرار 1701 بجميع بنوده، بما في ذلك مقتضيات اتفاق 27 نوفمبر الماضي، لافتا إلى أن إطلاق سراح الأسرى اللبنانيين يُعدّ جزءًا لا يتجزأ من هذا الاتفاق. وفق بيان صادر عن قصر الرئاسة فى لبنان.

وشدد عون على ضرورة وقف الخروقات الإسرائيلية للاتفاق، بما في ذلك قتل الأبرياء والعسكريين، وتدمير المنازل، وتجريف الأراضي الزراعية وإحراقها، مشيرا إلى أن الجيش اللبناني جاهز للانتشار في القرى والبلدات التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، على أن يُنجز الانسحاب ضمن المهلة المحددة، مشيرا إلى أن التعاون مع القوات الدولية سيستمر بشكلٍ بناء لتنفيذ القرار 1701، بهدف تثبيت الاستقرار من جهة، وإعادة الحياة تدريجياً إلى المناطق المحررة، التي تحتاج إلى خطة شاملة وضمان الحد الأدنى من مقومات العيش.

وبالنسبة لتشكيل الحكومة، أكد "عون" أن المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة تكاد تصل إلى خواتيمها، على أن تتمتع الحكومة بالانسجام والقدرة على تحقيق تطلعات اللبنانيين وآمالهم، وفق ما ورد في خطاب القسم.

وأشارت نائبة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، إلى أن الولايات المتحدة، بفضل الضغط الذي يفرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الآن على إيران لمنعها من تمويل وكلائها في المنطقة، ستعمل على التأكد من عدم تمكن إيران من الحصول على سلاح نووي، ونشر الفوضى وإلحاق الأذى بلبنان والعديد من الدول الأخرى في المنطقة.

وأكدت التزام الولايات المتحدة بتوطيد العلاقات الوثيقة مع لبنان، مثنية على أهمية الصداقة والشراكة القائمة بين الشعبين الأمريكي واللبناني، ودعت المسئولين اللبنانيين إلى الإلتزام بإنهاء الفساد، وإجراء الإصلاحات، والتأكد من أن "حزب الله" ليس جزءًا من الحكومة الجديدة بأي شكل من الأشكال.