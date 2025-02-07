شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: سنعمل مع شركائنا على ضمان استمرار عمل المحكمة الجنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكدت وزارة الخارجية الفرنسية، فى بيان لها اليوم الجمعة، "فرنسا تؤكد دعمها للمحكمة الجنائية الدولية بعد عقوبات ترامب."

وأضافت الخارجية الفرنسية، "سنعمل مع شركائنا على ضمان استمرار عمل الجنائية الدولية باستقلالية وحياد."

ومن جانبها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أنه يجب أن تحتفظ الجنائية الدولية بضمانات حرية عملها والمحكمة الجنائية الدولية تضمن المساءلة عن الجرائم الدولية وتمنح الضحايا صوتا في أنحاء العالم، حسبما نقلت القاهرة الإخبارية.

وأضافت: يجب أن تكون المحكمة الجنائية الدولية قادرة على مواصلة مكافحة الإفلات من العقاب عالميا بحرية وأوروبا ستدافع دائما عن العدالة واحترام القانون الدولي.

كما طالبت منظمة الأمم المتحدة من واشنطن التراجع عن العقوبات التى فرضتها على المحكمة الجنائية الدولية.