شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يخلد ذكرى نصر الله بـ"معرض مقتنيات".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يزال أمين عام حزب الله الراحل حسن نصر الله مثار اهتمام ليس بالداخل اللبناني فقط ؛ بل وخارجه أيضاً؛ فعقب 5 أشهر من اغتياله، يتردد الحديث حاليا في محيط "حزب الله" عن مصير مقتنيات حسن نصرالله.

في هذا السياق، أوردت تقارير إعلامية لبنانية أن هناك مقترحا يدرسه الحزب باستحداث "معرض" لمُقتنيات نصر الله، وسيتم الإعلان تفصيلا عنه عقب مراسم التشييع المقررة في الـ23 من فبراير الجارى، وفق "لبنان 24 ".

ومن المقرر أن يشتمل المعرض مُقتنيات أخرى عائدة لقادة شهداء من "حزب الله"، وذلك تخليداً لذكراهم.

وبالنسبة لتفاصيل تشييع نصرالله التي كشف عنها مؤخراً الأمين العام الحالي لحزب الله نعيم قاسم، فتشمل إقامة تشييع شعبي لنصرالله في 23 فبراير الجارى.

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وأكد أنه سيدفن جنوب بيروت، على أن تشمل المراسم أيضا تشييع هاشم صفى الدين، رئيس المجلس التنفيذي في الحزب الذي اغتيل أيضا فى هجوم جوى إسرائيلى أكتوبر الماضى.

ومن جانبها قالت زينب نصرالله ابنة حسن نصرالله إن سبب تأخر التشييع هو الحرص على سلامة المشاركين، حيث يكون موعد التشييع عقب الانسحاب الإسرائيلى والأجواء أكثر أمانًا.

وردا على الأنباء المتداولة بشأن بقاء والدها على قيد الحياة، بعد أكثر من 4 أشهر على استشهاده بغارة إسرائيلية، أكدت زينب نصر الله في مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، استشهاد والدها، قائلة: أنا رأيته (في إشارة إلى رؤيتها له متوفيا)، وذلك ردا على شكوك البعض في أن نصر الله ما زال على قيد الحياة.

يذكر أن نصرالله هو الأمين العام الثالث لحزب الله، وقد تم اغتياله بغارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت في الـ 27 من سبتمبر الماضى.

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