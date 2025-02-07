شكرا لقرائتكم خبر عن نائب مبعوث ترامب للشرق الأوسط: نفوذ حزب الله سينتهى وملتزمون بانسحاب إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت نائبة المبعوث الأمريكى الى الشرق الأوسط مورجان أورتاجوس، خلال زياراتها الأولى إلى بيروت اليوم الجمعة، إن الفساد في لبنان سينتهي وسينتهي نفوذ "حزب الله"، مضيفةً: "لا أخاف من "حزب الله" ولا أخشاه أبداً وقد هُزم عسكرياً ولن يتمكن من إرهاب المجتمع اللبناني مُجدداً، لقد هزمت إسرائيل "حزب الله" ونحن ممتنون لها بسبب ذلك، ونؤكد على مسألة عدم مشاركة الحزب في الحكومة اللبنانية الجديدة بأي شكل من الأشكال".

وبالنسبة لاتفاق وقف إطلاق النار فى لبنان ، قالت أورتاجوس: إننا ملتزمون بالانسحاب الإسرائيلى من لبنان فى 18 فبراير الجارى.

وأكدت التزام الولايات المتحدة الأمريكية بالشراكة والصداقة القائمة مع الحكومة الجديدة في لبنان ولدينا آمال كبيرة بتطور العلاقات، وأشارت إلى تفاؤل أمريكا بشأن مستقبل لبنان، أضافت قائلة " لقد رأيت حماسا كبيرا من الجالية اللبنانية في الولايات المتحدة بشأن مستقبل لبنان".