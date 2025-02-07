الخليج اليوم .. البحرية الصينية تحبط هجوم قراصنة على سفينة تجارية بخليج عدن

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت البحرية الصينية أن سفينة تابعة لها نجحت في إحباط هجوم يُعتقد أنه لقراصنة على سفينة تجارية في خليج عدن.

وذكرت وزارة الدفاع الصينية في بيان لها، أمس الخميس، إن المدمرة الموجهة بالصواريخ باوتو (الهيكل 133)، التي كانت ترافق السفينة التجارية "روييسونغ" لدى عبورها خليج عدن في الأول من فبراير، أبعدت زورقين كانا يقتربان من السفينة التجارية ويشتبه أنهما لقراصنة.

وأفاد البيان أنه "بعد سلسلة من الإجراءات التحذيرية والرادعة، تم إبعاد قاربي القراصنة المفترضين بنجاح".

وتأتي الحادثة مع تزايد التقارير التي تشير إلى وجود تخادم بين جماعة الحوثي في اليمن وجماعات متطرفة في الصومال يهدف إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة واستهداف حرية الملاحة الدولية.

وأعلنت الصين في ديسمبر الماضي عن إرسال أسطول جديد تابع لبحريتها لمتابعة مهمة مرافقة السفن المدنية في خليج عدن والمياه قبالة الصومال.