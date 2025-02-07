شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فلسطينيا من مدينة بيت لحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، فلسطينيا من مدينة بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال اعتقل الشاب صامد باسم الشلش في العشرينيات من عمره، بعد دهم منزل ذويه وتفتيشه.

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم السادس على التوالي، عدوانها على بلدة طمون ومخيم الفارعة جنوب طوباس.

وأفاد "وفا"، بأن الاحتلال داهم الليلة الماضية عددا من منازل المواطنين في المكانين، ودمر محتوياتها، وأجرى تحقيقات ميدانية مع ساكنيها.