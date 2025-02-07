شكرا لقرائتكم خبر عن المكتب الإعلامى لرئيس حكومة لبنان المكلف ينفى نيته الاعتذار عن تشكيل الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى المكتب الإعلامى لرئيس الحكومة المكلف بلبنان الدكتور نواف سلام، نيته الاعتذار عن تشكيل الحكومة، وأكد ـ فى بيان صادر عنه ـ إصراره المضي قدماً في تأليف الحكومة.

ولا تزال محاولات تأليف الحكومة مستمرة فى ظل عقبات من الداخل والخارج ، وفى إطار محاولات تذليلها اجتمع الرئيس اللبنانى جوزيف عون مع كل من نواف سلام ورئيس البرلمان نبيه برى في قصر بعبدا الرئاسى، حيث تم الاطلاع على أطلعته على مسار تأليف الحكومة .

ومن جانبه، أكد سلام "أنني أعمل بكل ما أوتيت من قوة للإسراع في تشكيل الحكومة ، إننى أعمل على تأليف حكومة إصلاح تضم كفاءات عالية، ولن أسمح أن تحمل في داخلها إمكانية تعطيل عملها بأي شكل من الأشكال". لكنه اشتكى من مواجهة عقبات في "عملية تأليف الحكومة، التي يرى البعض أنها طالت".

وأوضح أن ذلك يشمل "عادات موروثة وحسابات ضيقة يصعب على البعض (دون تحديدهم) أن يتخلى عنها أو يتقبل أسلوبا جديدا في مواجهتها".

قال سلام مخاطباً الشعب اللبناني: "أعمل على تشكيل حكومة تكون على درجة عالية من الانسجام بين أعضائها، وملتزمة بمبدأ التضامن الوزاري، وهذا الأمر ينطبق على كل الوزراء دون استثناء، وأكرر دون استثناء".

واشتكى سلام، من وجود "حسابات ضيقة" لدى بعض الأطراف تعيق عملية تشكيل الحكومة، مؤكداً تمسكه بتأليف حكومة إصلاحية تضم كفاءات عالية رغم هذه الصعوبات.

ومبدأ التضامن الوزاري يعني أن جميع أعضاء الحكومة يتصرفون كوحدة واحدة متكاملة، حيث يتوجب عليهم الالتزام الكامل بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، حتى لو كانت بعض هذه القرارات تتعارض مع وجهات نظرهم الشخصية أو الحزبية.