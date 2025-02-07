شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جنوب إفريقيا: مستمرون في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، إن بلاده مستمرة في الوقوف إلى جانب والتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يعاني من معاناة لا توصف جراء عقود من الاحتلال غير الشرعي، بحسب وكالة "وفا".

وأضاف في خطابه في افتتاح البرلمان لدورة 2025 في كيب تاون، أن جنوب أفريقيا تصرفت وفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية من خلال رفع دعوى ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

وشدد رامافوزا، أن بلاده ملتزمة تماما بمواد الأمم المتحدة بما في ذلك المبادئ التي تنص على أن جميع الأعضاء يجب أن يسووا نزاعاتهم الدولية بالوسائل السلمية.