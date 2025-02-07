شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة بشعة بالعراق.. أم تلقي بأبنائها من أحد الجسور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قت السلطات الأمنية في العراق، القبض على مواطنة رمت بأبنائها من أحد الجسور في نهر دجلة في بغداد. وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر سيدة تلقي بولديها الصغيرين من جسر الأئمة الذي يربط بين منطقتي الكاظمية والأعظمية المتاخمتين لنهر دجلة في بغداد، وتلوذ بالفرار. وقالت وزارة الداخلية العراقية، إن "قوة مشتركة من الشرطة الاتحادية ودوريات مركز شرطة الكاظمية تمكنت من القبض على امرأة قامت برمي أولادها من أعلى جسر الأئمة ضمن منطقة الكاظمية بسبب خلاف مع طليقها". وانتشر فيديو مؤثر لوالد الطفلين من موقع الحادثة، وهو يبكي بصوت عال على طفليه، وذكرت وسائل إعلام عراقية أن فرق الإنقاذ استطاعت انتشال جثتي الطفلين لاحقا.

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