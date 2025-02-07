شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 7.4 درجات يضرب جزراً أميركية وتحذيرات من توسونامي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ب زلزال بقوة 7.4 درجات على مقياس ريختر قبالة جزر ألوتيان غربي ألاسكا، حسب ما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أمس الاثنين. وعقب الزلزال حذرت السلطات من احتمالية حدوث تسونامي في الجزر. وكان زلزال بقوة 7.8 درجات قد وقع

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