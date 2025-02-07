شكرا لقرائتكم خبر عن مصراتة الليبية تستعد لإطلاق سفينة إغاثية ثانية إلى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد مدينة مصراتة الليبية لإطلاق سفينة إغاثية ثانية محملة بـ 4000 طن من المواد الغذائية والطبية والمفروشات لدعم الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة.

وقد تم جمع هذه التبرعات من مختلف المدن الليبية، وذلك بتنسيق من بلدية مصراتة وبالتعاون مع الهلال الأحمر الليبي.

وأفاد وسائل إعلامية في ليبيا بأن السفينة ستبحر نحو ميناء العريش المصرى الأحد المقبل، بهدف إدخال المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وأضاف أن الهلال الأحمر الليبي أكمل جميع الإجراءات اللازمة مع الهلال الأحمر المصري لاستلام شحنة الإغاثة وتأمين دخولها إلى القطاع.

وأشارت الوسائل الإعلامية إلى أن العمل جار حاليا على تجهيز سفينة ثالثة من المقرر أن تنطلق منتصف شهر رمضان، في إطار استمرار الجهود الليبية لدعم الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يواجهها.