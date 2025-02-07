شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ محمد بن زايد يلتقى ماكرون فى باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، الخميس.

وكتب الشيخ محمد بن زايد على منصة "إكس": "التقيت في باريس الصديق إيمانويل ماكرون، حيث بحثنا العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات وفرنسا والعمل المشترك لتعزيزها خاصة في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة والاستدامة والثقافة وغيرها".

كما أعلن رئيس دولة الإمارات أنه شهد مع ماكرون توقيع "إطار العمل الإماراتي الفرنسي للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي".

وأضاف: "تبادلنا وجهات النظر حول القضايا المشتركة"، مشيرا إلى أن "العلاقات الإماراتية الفرنسية تاريخية ونموذج للشراكة التي تخدم التنمية وتدعم السلام والازدهار".