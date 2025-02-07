شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكى: غزة غير صالحة للسكن وندعو إلى المساعدة فى إعادة بناء القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الخميس، "إن قطاع غزة أصبح غير صالح للسكن حاليًا؛ بسبب مخاطر الأسلحة غير المنفجرة، وإن الناس سيضطرون للعيش في مكان آخر أثناء إعادة بناء القطاع".

ودعا روبيو، خلال زيارة لجمهورية الدومينيكان، الدول الأخرى إلى المساعدة في إعادة بناء قطاع غزة، بموجب اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسيطرة على قطاع غزة وتطويره.

وأضاف روبيو: "أعتقد أن هذا واقع واقعي، فمن أجل إصلاح مكان مثل هذا، سيتعين على الناس العيش في مكان آخر في هذه الأثناء".

في السياق.. كشف مسؤولون أمريكيون، عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عرض خلال زيارته لواشنطن خطة لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وقال المسؤولون، إن نتنياهو عرض على الإدارة الأمريكية خطة لإنهاء الحرب وإطلاق سراح كبار الأسرى، مقابل إبعاد كبار مسؤولي "حماس" من غزة، وإنه يريد تمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار وصفقة لإطلاق سراح عدد قليل من الرهائن.

وأشاروا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يريد التوصل إلى اتفاق خلال مفاوضات المرحلة الثانية، يقضي بمغادرة كبار مسؤولي حماس إلى الخارج والتخلي عن السيطرة على غزة، مقابل إنهاء إسرائيل للحرب، وإطلاق سراح الأسرى الذين لم توافق على إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى.