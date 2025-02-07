شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب أربعة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، بمناطق متفرقة في قطاع غزة، في خرق إسرائيلي جديد لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الطواقم الطبية انتشلت 28 شهيدًا من تحت ركام المنازل المدمرة في قطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بدء العدوان على القطاع إلى 47,583 شهيدًا و111,633 جريحًا.

