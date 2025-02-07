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منذ بدء الهدنة.. 3617 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية دخلت قطاع غزة

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واس - القاهرة 0 تبليغ

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  • منذ بدء الهدنة.. 3617 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية دخلت قطاع غزة 2/3
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الدمام - شريف احمد - دخلت 190 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية، اليوم، إلى قطاع غزة عبر منفذي العوجة البري وكرم أبو سالم جنوب شرقي القطاع من بينها 12 شاحنة وقود.
وأفاد مصدر مصري مسؤول بمعبر رفح البري، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بأن إجمالي الشاحنات التي أُدخلت إلى قطاع غزة بلغ 3617 شاحنة خلال الأيام الماضية منذ بدء دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي.
إدخال الشاحنات إلى قطاع غزة - أرشيفية

مساعدات إنسانية وإغاثية

وأشار إلى أن معبر رفح البري استقبل اليوم 36 مصابًا فلسطينيًا و26 مرافقًا لهم للعلاج بالمستشفيات المصرية.
شاحنات إنسانية تدخل قطاع غزة - egypttoday
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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