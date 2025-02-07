شكرا لقرائتكم خبر عن غارات إسرائيلية على سلسلة الجبال الشرقية الفاصلة بين لبنان وسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلى غارات على سلسلة الجبال الشرقية الفاصلة بين لبنان وسوريا، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلى فى خرق اتفاق وقف إطلاق النار رغم قرب موعد الانسحاب المقرر فى 18 فبراير الجارى، لكن المؤشرات تثير القلق؛ فاستمرار الخروقات يدفع بالذهاب نحو سيناريوهات تفيد فى مجملها ببقاء العدو في الأراضى اللبنانية.

وفى سياق هذه الخروقات قطع الجيش اللبنانى الطريق الرئيسية التى تربط بين كفر حمام وراشيا الفخار منعا لتقدم قوة إسرائيلية تضم 6 آليات، حيث كانت القوة الإسرائيلية قد اجتازت الخط الحدودى فى محور مزارع شبعا، وتقدمت إلى بلدة كفرشوبا ومنها إلى محيط بلدة كفر حمام، وسط إطلاق رشقات رشاشة مكثفة .

من جانبه ؛ شدد الرئيس اللبنانى جوزيف عون ، فى حديث لرئيس أركان هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة اللواء باتريك غوشا، على ضرورة الانسحاب الإسرائيلى من أراضينا وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين وهو أحد بنود الاتفاق.