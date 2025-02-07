شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الفلسطينية تثمن موقف مصر والأردن والسعودية الرافض لتهجير سكان غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمنت الرئاسة الفلسطينية، اليوم مواقف مصر والأردن والسعودية الرافض لتهجير سكان غزة من أرضهم، بحسب موقع العربية.

أكدت الرئاسة الفلسطينية أن إسرائيل تحاول نقل الحرب إلى الضفة الغربية، مشيرة إلى أن القضية الفلسطينية جزء من الشرعية الدولية.

أشارت إلى أنه لا أحد يصغي لترامب ومقترحاته بشأن قطاع غزة، مؤكدة أن غزة ليست للبيع أو المساومة.

أكدت "أوقفنا مقترح ترامب منذ سنوات وسنوقف مقترحه الحالى، مشيرة "لن يمر أي شيء بشأن غزة دون موافقة القيادة الفلسطينية".