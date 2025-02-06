الخليج اليوم .. رفض عماني لمحاولات تهجير سكان غزة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكّدت سلطنة عُمان على موقفها الثابت ورفضها القاطع لأي محاولات لتهجير سكان قطاع غزّة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى ضرورة احترام حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة لإقامة دولته المستقلة على أرضه.

وحذرت سلطنة عُمان في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم أن أي خطط ترمي إلى نقل الفلسطينيين من أراضيهم تُعدُّ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدوليّة، وتهديدًا للأمن والاستقرار في المنطقة.

ودعت سلطنة عُمان المجتمعَ الدولي إلى تحمُّل مسؤولياته في حماية حقوق الشعب الفلسطيني، وضرورة التوصل إلى حلّ عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يستندُ إلى قرارات الشرعية الدوليّة ومبادرة السلام العربية، ويضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.