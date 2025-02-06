شكرا لقرائتكم خبر عن عون: مستعدون للتعاون مع الأونروا لمعالجة أوضاع الفلسطينيين في لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبلغ الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني اليوم الخميس، استعداد لبنان للتعاون مع الوكالة لمعالجة أي شأن يتصل بأوضاع الفلسطينيين في لبنان.

وأبلغ عون خلال لقائه لازاريني اليوم، بأن "لبنان يثمن الجهود التي تبذلها الوكالة، وأطلعه على تسلم الجيش اللبناني المواقع التي أخلاها عدد من المسلحين الفلسطينيين في كل من البقاع والشوف (في جبل لبنان) والشمال".

تعاون وتنسيق

ونقل لازاريني إلى عون التهاني بمناسبة انتخابه، وأطلعه على عمل منظمة الأونروا في لبنان والدول المجاورة وغزة، والصعوبات التي تواجهها في عدد من الدول، لا سيّما بعد تقليص تمويلها.



12 مخيمًا رسميًا

ونوه لازاريني بالإجراءات التي اتخذها الجيش اللبناني، وعرض التعاون والتنسيق فيما يخص أوضاع الفلسطينيين في المخيمات اللبنانية.

يذكر أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يعيشون في 12 مخيمًا رسميًا، تتسم بمساكنها المكتظة ذات المستوى المتدني والبنية التحتية الضعيفة والمعدلات المرتفعة من البطالة.

كما أنهم يعيشون في تجمعات غير رسمية ملاصقة للمخيمات، بالإضافة إلى أماكن أخرى في لبنان.

ويعتمد اللاجئون الفلسطينيون في لبنان بشكل كامل تقريبًا على خدمات الأونروا التي تشمل التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية، وخدمات الحماية والبنية التحتية.