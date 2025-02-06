شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس العراق: ندعم الفلسطينيين لنيل حقوقهم وتقرير مصيرهم بإقامة دولتهم المستقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس العراقى، عبد اللطيف جمال رشيد، موقف العراق الثابت فى دعم الفلسطينيين لنيل حقوقهم وتقرير مصيرهم بإقامة دولتهم المستقلة.



جاء ذلك خلال لقاء رشيد مع نائب الرئيس الإيرانى للشؤون الاستراتيجية محمد جواد ظريف والوفد المرافق له، فى بغداد، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم/الخميس/.



وأكد رشيد حرص العراق على تعزيز العلاقات بين البلدين وتطوير آليات التعاون الثنائى بما يخدم المصالح المشتركة، مشيراً إلى أن سياسة العراق الخارجية تستند إلى مصالح شعبه ورؤيته للأمن والاستقرار فى المنطقة.



وشدد الرئيس العراقى على أهمية اعتماد الحوار البنّاء والمنتج فى حل القضايا والأزمات التى تواجه دول المنطقة.. قائلا إن العراق يرتبط بعلاقات جيدة مع دول الجوار والعالم، وانطلاقا من دوره المحوري، فقد سعى إلى تعزيز فرص السلام وتقريب وجهات النظر بين الأطراف الإقليمية.



ومن جانبه، أكد نائب الرئيس الإيراني، عمق العلاقات العراقية مجددا ودعم بلاده للعراق فى الدفاع عن أمنه وحماية سيادته واستقلاله، مشددا على ضرورة تثبيت دعائم السلام والاستقرار بالمنطقة.