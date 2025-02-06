الخليج اليوم .. تبادل 300 أسير بين روسيا وأوكرانيا بوساطة إماراتية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قالت الإمارات إنها نفذت عملية تبادل أسرى جديدة بين روسيا وأوكرانيا ضمت 150 أسيراً من كييف وفي المقابل العدد ذاته من الجانب الروسي ليصل إجمالي الأسرى نحو 300 أسير.

إلى ذلك، أوضحت وكالة أنباء الإمارات أن أبوظبي ثمّنت التعاون الروسي - الأوكراني في إنجاح جهود الوساطة الإماراتية، فضلاً عن إتمام عملية تبادل الأسرى، مشيرة إلى أن هذا الأمير يؤكد تقديرهما لدور دولة الإمارات وسيطاً موثوقاً به، طبقاً لبيان وكالة الأنباء الإماراتية.

2883 أسيراً

وأعلنت الإمارات أن العدد الإجمالي للأسرى الذين جرى تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات نحو 2,883 أسيراً، في الوقت ذاته أشارت إلى أنها نفذت منذ العام المنصرم 12 عملية وساطة منذ بداية عام 2024، وهو ما يدل على الاحترام والعلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات بالبلدين، طبقاً لـ وام.

‎وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية بأن دولة الإمارات ستدعم الجهود الدبلوماسية كافة من أجل الوصول إلى حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، والتخفيف من الآثار الإنسانية الناجمة عن الأزمة كاللاجئين والأسرى.