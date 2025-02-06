شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية العراق يبدأ زيارة رسمية للمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يزور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، المغرب بدعوةً رسمية من نظيره المغربي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

يلتقي حسين خلال زيارته بعدد من المسؤولين المغاربة، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات السياسية، والاقتصادية، والثقافية، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق في القضايا الإقليمية والدولية، و الجهود المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق والمغرب، وتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية المهمة.

ومن جانبه أكد فؤاد حسين على عمق العلاقات التاريخية التي تربط العراق بالمغرب، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات .