شكرا لقرائتكم خبر عن العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش: مقترح ترامب بترحيل الغزيين جريمة حرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقدت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش الحقوقيتان بشدة مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن نقل الفلسطينيين من غزة، ووصفتاه بأنه يشكل جريمة حرب وتطهيرا عرقيا.

وقالت منظمة العفو الدولية إن المقترح "مثير للغضب ومشين ومخز" ويشكل "انتهاكا صارخا للقانون الدولي"، وإنه قد يشكل جريمة ضد الإنسانية.

وفي مؤتمر صحفي أول أمس الثلاثاء في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طرح ترامب مقترحا "للسيطرة" على قطاع غزة بعد نقل سكانه إلى الأردن أو مصر، اللتين رفضتا الخطة.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار لرويترز إن "أي خطة لـ ترحيل الفلسطينيين قسرا خارج الأراضي المحتلة ضد إرادتهم تعد جريمة حرب".

وفي بيان دعت المنظمة إلى "إدانة تصريحات الرئيس ترامب التي تدعو إلى النقل القسري للفلسطينيين من قطاع غزة المحتل بشكل لا لبس فيه وعلى نطاق واسع". وقالت إن لغة المقترح "تحريضية وفاضحة ومخزية"، وإنه المقترح "يرقى إلى انتهاك صارخ للقانون الدولي".

وأضافت أن "أي خطة لترحيل الفلسطينيين قسرا خارج الأراضي المحتلة ضد إرادتهم هي جريمة حرب، وعندما تُرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي على السكان المدنيين، فإنها تشكل جريمة ضد الإنسانية".

وشددت على أن "تعليقات الرئيس ترامب تحط، بشكل خطير، من قدر الفلسطينيين الذين كانوا خلال الأشهر الـ16 الماضية ضحايا للإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، ويعيشون منذ عقود تحت الاحتلال غير القانوني وفي ظل الفصل العنصري".

وتابعت أن معظم فلسطينيي غزة أبناء ناجين من نكبة عام 1948، "وقد تم اقتلاعهم وطردهم مرارًا وتكرارا من قبل إسرائيل وحرمانهم من حقهم في العودة، ومع ذلك استمروا في النضال من أجل البقاء على أراضيهم والدفاع عن حقوقهم الإنسانية".

من ناجيتها، قالت هيومن رايتس ووتش إنه إذا نُفذ المقترح بشأن "سيطرة" الولايات المتحدة على قطاع غزة وترحيل السكان الفلسطينيين منه، "فإن ذلك سيرقى إلى تصعيد خطير للنزوح القسري والتطهير العرقي بحق الفلسطينيين في غزة".

وأضافت أن "القانون الإنساني الدولي يحظر التهجير القسري الدائم لسكان الأراضي المحتلة، ويرقى إلى جريمة حرب عندما يُنفّذ بقصد إجرامي، إذا نُفّذ التهجير القسري ضمن هجوم واسع أو منهجي ضد سكان مدنيين بطريقة تعكس سياسة دولة فهو يشكل جريمة ضد الإنسانية".

واتهمت المنظمة السلطات الإسرائيلية بخلق ظروف معيشية محسوبة لتدمير جزء من السكان الفلسطينيين في غزة بسبل منها حرمانهم عمدا من الغذاء والماء وباقي المستلزمات الكفيلة ببقائهم، مما يشكل جريمة ضد الإنسانية متمثلة في الإبادة وأفعال الإبادة الجماعية.

وحثت المنظمة حكومات العالم على "الإجماع على التعبير بوضوح عن معارضتها القوية لدعوة ترامب إلى التهجير القسري في غزة والعمل على تجنب المزيد من الفظائع ضد الشعب الفلسطيني".