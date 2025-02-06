شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة فلسطين فى أيرلندا: غزة جزء لا يتجزأ من فلسطين ولن نتركها أبدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت السفيرة الفلسطينية في أيرلندا، جيلان وهبة عبد المجيد، تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة ونقلهم إلى دول أخرى، مؤكدة أن غزة جزء لا يتجزأ من فلسطين، وأن الشعب الفلسطيني لن يتخلى أبدا عن حقه في تقرير مصيره.

وقالت السفيرة الفلسطينية في تصريحات صحفية لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم الخميس، "لن نترك غزة أبدا"، كما أعربت عن معارضتها لنقل الفلسطينيين إلى أي مكان في العالم.. قائلة :"أيرلندا تعد مكانا جميلا بالنسبة للشعب الأيرلندي، بينما فلسطين هي وطن الفلسطينيين ولن يغادروها أبدا".

وأكدت رفضها الشديد لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن السيطرة على قطاع غزة وإعادة توطين الفلسطينيين في دول أخرى، كما أعربت عن أملها في أن تتعلم إسرائيل كيفية احترام القانون الدولي وسيادة الدولة..قائلة "لن تقتلعنا أي قوة على وجه الأرض من أرضنا .. فلسطين أرضنا وسنبقى".

وكان ترامب قد أعلن يوم الاثنين الماضي - خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - عزمه السيطرة على قطاع غزة وإعادة توطين الفلسطينيين في دول أخرى كما أوضح أن الولايات المتحدة هي من ستتولى السيطرة على القطاع.

