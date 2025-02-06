الخليج اليوم .. السعودية تعلن حصيلة سكانها ومتوسط أعمارهم

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، عن تخطي سكان المملكة مستوى الـ35 مليون نسمة في منتصف عام 2024.

وأضافت الهيئة العامة للإحصاء أن إجمالي السكان السعوديين بلغ ما يزيد على 19.6 مليون نسمة، فيما بلغ إجمالي السكان غير السعوديين نحو 15.7 مليون نسمة.

وكشفت الهيئة أن متوسط عمر السعوديين بلغ 78 عاما خلال عام 2024.

يذكر أن رؤية المملكة 2030 تستهدف العمل على تلبية احتياجات الشباب السعودي في السنوات المقبلة من خلال الخطط والبرامج التي تم إطلاقها في كافة القطاعات لتوفير السكن المناسب والبنية الأساسية اللازمة لزيادة الطلب على الخدمات مع النمو السكاني وتوقعات ارتفاع الطلب على كافة المنتجات والخدمات.

المصدر: "سبق"