شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تكشف عن امتلاكها أول حاملة طائرات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة- متابعات:

كشفت إيران عن امتلاكها أول حاملة طائرات بدون طيار تحمل اسم "الشهيد باقري".

وقالت وسائل اعلام ايرانية ان حاملات الطائرات والتي تتميز بقدرتها على إطلاق طائرات بدون طيار، وقوارب سريعة مزودة بالصواريخ، وطائرات هليكوبتر، مما يمثل خطوة لافتة في تطوير ترسانتها العسكرية.

ووفقًا للتقارير الرسمية، تتضمن الحاملة الجديدة نموذجين أوليين من الطائرات بدون طيار النفاثة من طراز F-313، والتي تعد جزءًا من منظومة الأسلحة المتطورة التي لا تزال قيد التطوير.

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي إيران لتعزيز قدراتها العسكرية، خاصة في مجال الطائرات بدون طيار التي أصبحت محورًا رئيسيًا في استراتيجيتها الدفاعية والهجومية.