شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: عبور أكثر من 10 آلاف شاحنة مساعدات لغزة منذ سريان وقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن منسق الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة توم فليتشر، عبور أكثر من 10 آلاف شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة منذ سريان وقف إطلاق النار في 19 يناير الماضي.

وقال فليتشر في منشور له على منصة "إكس" اليوم الخميس " لقد قمنا بنقل أكثر من 10 آلاف شاحنة خلال الاسبوعين الماضيين منذ بدء وقف إطلاق النار، وهو ما يمثل زيادة هائلة".

وأعرب عن شكره للعديد من الأشخاص الذين ساهموا في إيصال هذه الشاحنات المحملة بالأغذية والأدوية والخيام التي تعد ضرورية ومنقذة للحياة.