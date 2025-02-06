الخليج اليوم .. السعودية.. وزارة الصحة تتحرك بعد تصريحات أُثارت ضجة في المملكة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

ذكرت وسائل إعلام سعودية أن وزارة الصحة استدعت أحد مدعي الطب البديل بعد نشره معلومات مغلوطة حول مخاطر الزنجبيل وتسببه بالجلطات، ما أثار ضجة كبيرة في البلاد.

وأفادت صحيفة "عكاظ" بأن "الصحة استدعت -انطلاقا من دورها الرقابي- أحد مدعي الطب البديل بعد نشره معلومات مغلوطة حول تسبب الزنجبيل في 80% من الجلطات، لاتخاذ الإجراءات النظامية وسماع أقواله تمهيدا لإحالته للجهات المختصة، بعدما تبين أنه ليس مرخّصا لمزاولة مهنة الطب أو الطب البديل والتكميلي في المملكة".

ودعت الوزارة الجميع إلى "تحري الدقة والمصداقية في نقل المعلومات الصحية والالتزام بنظام مزاولة المهن الصحية، وتأكد وسائل الإعلام من التصاريح والمتحدثين الصحيين قبل تقديمهم للجمهور، حرصا على عدم إرباك المجتمع أو التأثير في صحتهم بتلقي إرشادات غير دقيقة، حاثة المواطنين والمقيمين على استقاء المعلومات الصحية من المصادر الرسمية".

ويأتي ذلك بعد جدل كبير أثارته تصريحات شخص عُرّف بأنه حاصل على دكتوراه في الطب البديل، حيث زعم أن "الزنجبيل مسؤول عن 80٪ من حالات الجلطات الدماغية والشلل" في المملكة.